Antalya\'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Antalya'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki programa, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, protokol üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Program kapsamında Seyitoğlu ve protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Törenin ardından yatlar, tekneler ve deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Bazı vatandaşlar da tekneleriyle korteje eşlik etti.

Kortej sırasında römorkörler su püskürterek gösteri sundu.

Etkinlikler, deniz kortejinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Demre'deki kutlamalar

Demre Belediyesince "3. Likya Deniz Bayramı Festivali" kapsamında Üçağız Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Fahri Duran, gün boyu düzenlenen yüzme, kano, tekne ve yağlı direk yarışlarında mücadele eden tüm katılımcıları kutladı.

Dün Reyhan Karaca'nın sahne aldığı konserde de festival coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Duran, "Festival bugün Çayağzı'nda devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum." dedi.