Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu
Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu

Antalya\'da Kaçak Alkol Operasyonu
06.04.2026 13:51
Kepez'de jandarma, 1150 litre kaçak alkol ve 135 paket sigara ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 150 litre kaçak alkol ile 135 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Antalya, Güncel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
Advertisement
