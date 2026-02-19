Antalya'da Kaçak Falez Yapıları Mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika

Antalya'da Kaçak Falez Yapıları Mühürlendi

Antalya\'da Kaçak Falez Yapıları Mühürlendi
19.02.2026 09:59
Konyaaltı'ndaki kaçak baraka ve asansör, Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlendi.

ANTALYA'nın Konyaaltı Beach Park bölgesinden başlayıp, Lara kıyılarına doğru uzanan, denize sıfır ve yüksekliği 40 metreyi bulan, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliği ile dünyada tek olan falezlerde beton, ahşap ve demir kullanılarak yapıldığı belirlenen kaçak baraka ile falezler oyularak yapılan özel asansörü, Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Antalya kıyılarında birçok noktada hobi amaçlı dalışlar yapan ve sanal medyada paylaşan Hüseyin Fırat, geçen günlerde Konyaaltı Caddesi bölgesindeki falezlerin bulunduğu kısımda yaptığı dalışta, kayalıklar arasında betonarme ve demirden denize inen merdivenleri fark etti. Merdivenlerden kayalıklara tırmanan Fırat, falezlerin üzerinde kaçak betonarme bir yapı ile karşılaştı. Fırat, beton duvarlar ve demir kapı bulunan kaçak barakanın demir kapısındaki delikten görüntü aldığında içeride kano, sandalyeler, duş ve av malzemeleri bulunan bir oda ve kara ile bağlantılı olduğu düşünülen merdivenleri görüntüledi.

BARAKAYA ÖZEL ASANSÖRLE İNİŞ

'Kesin Korunacak Hassas Alan' niteliği taşıyan falezlerdeki kaçak barakalara ilgili kurumlar tarafından işlem başlatıldı. Muratpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin incelemesinde, Konyaaltı Caddesi Yavuz Özcan Parkı batısındaki barakanın bir apartmana ait olduğu belirlendi. Beton duvar, demir kapı, güvenlik kamerası ve içerisinde duş dahi bulunan kaçak betonarme barakaya falezler oyularak yapılan özel bir asansörle inildiği de tespit edildi. Belediye ekipleri tarafından kaçak betonarme baraka ve asansörü mühürlendi.

BAKANLIK DA BİLGİLENDİRİLDİ

Belediye ekipleri, falezlerden sorumlu kamu kurumu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne de resmi yazıyla mühürleme işlemi bilgisi verdi ve devamında yapılması gerekli işlemlerin ne olduğuna ilişkin görüş soruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kararına göre kaçak baraka ve asansörüne yönelik işlem yapılacağı öğrenildi.

KAYMAKAMLIK: YAKLAŞIK 40 SENE ÖNCE İNŞA EDİLMİŞ

Muratpaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konyaaltı Caddesi falezler deniz kısmından kayalıklara açılan bir mağara ve mağaraya ait demir kapı üzerinde kamera olduğu görülmesi üzerine, Muratpaşa Kaymakamlığı, inceleme başlatmış ve karadan araştırma yapılarak bahse konu mağaranın Konyaaltı Caddesi'nde bulunan bir apartmana ait olduğu; mağaranın yaklaşık 40 sene önce inşa edildiği ve mağaradan denize direkt olarak asansör ile inilebildiği; ayrıca mağaranın içerisinde merdivenin de olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu mağara, Muratpaşa Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alınarak kullanıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Muratpaşa Belediyesi'ne ait Engelsiz Kafe'nin olduğu alanın altındaki falezlerde tespit edilen, odacıklardan oluşan ahşap baraka ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

