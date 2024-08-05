Antalya'da düzenlenen kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 850 elektronik sigara, 155 paket sigara, 16 kilogram nargile tütünü ve 2 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kaçak Sigara ve Sahte İçki Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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