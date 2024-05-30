Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya\'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan bir operasyonda, kaçak sigara üretimi yapılan işyerleri ve evlere baskın düzenlendi. Operasyonda 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

30.05.2024 14:13
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı işyerleri ve evlerde kaçak sigara üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli H.İ.K, Y.P. ve H.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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