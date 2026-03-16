Antalya'da Kadın Dostu Kentler Toplantısı

16.03.2026 17:14
UNFPA tarafından düzenlenen Kadın Dostu Kentler Programı toplantısında, yerel eşitlik mekanizmaları ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Programı Üçüncü Fazı (KDK III) kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve personellerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ilk oturumunda, kurulması planlanan Yerel Eşitlik Kurulu'nda yer alacak genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına mekanizmanın çerçevesi ve uygulama süreçleri aktarıldı. İkinci oturumda ise Yerel Eşitlik Masası temsilcileri olarak belirlenen personele yönelik bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kadın Dostu Kentler Programı Bölge Saha Koordinatörü Sinem Mısırlıoğlu, "Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3'üncü fazı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 2006 Yılından beri yürüttüğü bir program. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2'nci fazda da yer alan belediyelerden biriydi. Program, yerel yönetimlerde yerel eşitlik mekanizmalarının kurulması, yerel eşitlik eylem planlarının hayata geçirilmesi, aslında kentlerin eşitlik politikalarının, kurumsal bir yapıda oluşturulmasını hedefleyen programlardan bir tanesi." dedi.

Mısırlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla bir araya geldik. Çünkü bir kentte yerel eşitlik mekanizmalarının ve eşitlik politikalarının hayata geçirilmesi ancak belediyelerin, üst yapının bunu sahiplenmesiyle olur. Buna yönelik politika geliştirmesiyle olur. Antalya'da bunların çok daha fazlasının yapıldığını söylemek doğru olacaktır. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi, eşitlik masalarını kurdu. Bugün, yerel eşitlik kurulumuzla, yani burada toplanan genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla oluşturulan kurulun, yapısı, eşitlik biriminin yapısı, yerel eşitlik eylem planlarının yapılış süreci ve bu noktada hep beraber, bir bütün olarak nasıl ilerleyeceğimize dair bir yol haritası çizdik."

Yerel Eşitlik Masası temsilcilerinin, bağlı bulundukları daire başkanlıklarında kadın-erkek eşitliği perspektifinin, eşitlikçi uygulamaların geliştirilmesi ve izlenmesi, veri toplama ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi ile Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Antalya, Güncel, Son Dakika

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

17:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
