Antalya'da Kadın Şiddeti: Eski Eşi Tarafından Yakıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kadın Şiddeti: Eski Eşi Tarafından Yakıldı

Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Z. hastanede hayatını kaybetti.

19.01.2025 18:17
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Antalya'da eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Ü'nün (42) üzerine benzin dökerek yaktığı Pınar Z. (36), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan kadın, birçok ameliyat geçirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kadın Şiddeti: Eski Eşi Tarafından Yakıldı - Son Dakika

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