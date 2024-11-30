Antalya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri ve Paneller Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri ve Paneller Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık eğitimi, toplantı ve paneller düzenledi. "Kadına Karşı Ayrımcılık; Farkındalık ve Eşitlik" panelinde konuşmacılar, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını ele aldı.

30.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:35
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hafta boyu eğitimler, toplantılar ve paneller düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca birçok farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarındaki öğrencilere, Büyükşehir personeline, vatandaşlara ve muhtarlara eğitimler verildi.

"Kadına Karşı Ayrımcılık; Farkındalık ve Eşitlik" paneli

Büyükşehir Hizmet Binası ve yurtlarda yapılan eğitimlerin yanında AKM'de "Kadına Karşı Ayrımcılık; Farkındalık ve Eşitlik" paneli düzenlendi. Panelde, Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şimga, Sosyal Hizmetler Uzmanı Alev Kılıçkap ve Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Banu Altunlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı üstlendi. Panelde, "Kadına yönelik şiddet tanımları, 6284 sayılı kanun, şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet kapsamındaki hukuki süreçler" ele alındı.

"Ne kadar konuşursak o kadar iyi"

Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şimga, "Kadına şiddeti ne kadar çok konuşursak o kadar iyi. Önce, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu ortaya koyduk. Arkasından bunun hukuki boyutlarını konuştuk. Son olarak da önlemek için neler yapılabileceğine değindik. Çok faydalı bir panel oldu. Bu toplantıların artarak devam edeceğine eminim. Panel için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri ve Paneller Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri ve Paneller Düzenlendi - Son Dakika

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