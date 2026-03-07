Antalya'da Kadınların Gücü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kadınların Gücü

Antalya\'da Kadınların Gücü
07.03.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 3,324 kadın çalışan, şehirde önemli projelere ve hizmetlere katkıda bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, farklı birimlerde görev yapan 3 bin 324 kadın personeli, şehre kadın dokunuşu sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşımdan tarıma, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora kadar birçok alanda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, yönetim kadrosundan sahaya farklı kademelerde görev alan kadınlar, ürettikleri projeler ve sundukları hizmetlerle Antalya'nın gelişimine yön veriyor.

Parklar, caddeler, sosyal hizmet projeleri ve ulaşım ağı gibi birçok noktada çalışan kadınlar, şehrin modernleşme sürecinde aktif rol üstleniyor.

Otobüs şoförü Mihriban Kılınç, yaptığı işten gurur duyduğunu ve çok çalıştığını belirtti.

Erkek çalışma arkadaşlarının, kadınların bu sektörde var olmaları için çabaladıklarını aktaran Kılınç, "Çalışma arkadaşlarımızın bize sağladığı destek muazzam. Zira bu iş erkek üzerine kurulmuş bir iş. Toplu ulaşımda şoför olarak çalışan 40 kadınız." ifadesini kullandı.

Amirlerinin kadın istihdamına özellikle çaba harcadığını vurgulayan Kılınç, kadınların dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini kaydetti.

Temizlik personeli Safinaz Akyiğit de Antalyalıların temiz bir şehre uyanması için erken saatlerde göreve başladıklarını ve kentin kadın eliyle daha güzel bir hale geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Ulaşım, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kadınların Gücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:24:54. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kadınların Gücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.