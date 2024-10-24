Antalya'da Kahve Şubesine Molotof Saldırısı

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1) ANTALYA 'DA KAHVE ZİNCİRİ ŞUBESİNE MOLOTOF KOKTEYLLİ SALDIRI
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kahve zinciri şubesine molotof kokteyli saldırı gerçekleştirildi. Maskeli saldırgan, kaçarak uzaklaştı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan Doğu Garajı Kültür Merkezi'ndeki kahve zinciri şubesinde meydana geldi. Kahve zinciri şubesine giren maskeli saldırgan, çalışanların üzerine molotof kokteyli attı. Saldtırganh uzaklaşırrken, iş yeri çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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