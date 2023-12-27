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Antalya'da Kaldırımda Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Kaldırımda Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaldırımda yürürken dengesini kaybeden Sabri Hışır, başını park halindeki araca çarparak ağır yaralandı. Hışır, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

27.12.2023 - 16:51,  Güncelleme: 16:52
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kaldırımda yürürken düşerek başını park halindeki araca çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fener Mahallesi 1986 Sokak'ta kaldırımda yürüyen Sabri Hışır (57), dengesini kaybederek yere düştü.

Başını park halindeki bir otomobilin jantına çarpan Hışır ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştüğü yerin yakınındaki Borsa Semt Polikliniğine kaldırılan Hışır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hışır'ın öğleden önce de aynı poliklinikte kalp grafiği çektirdiği öğrenildi.

Bu arada, Sabri Hışır'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya\'da Kaldırımda Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA
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