Antalya\'da kamu görevlilerine "Kurumsal İtibar Yönetimi" ve CİMER eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 19 Bölge Müdürlüğünü kapsayan "İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitim Programı" kapsamında Antalya Valiliği bünyesinde görev yapan kamu görevlilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Antalya Valiliği bünyesinde görev yapan kamu görevlileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Antalya'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınla mücadeleye destek verirken hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükselen Türkiye Yüzyılı'nın, afetlere hazırlıklı şehirlerin, güçlü kurumların, yüksek koordinasyonun ve millete güven veren devlet aklının yüzyılı olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünün envanterindeki hava ve kara unsurlarının, Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele kapasitesini ifade ettiğini belirten Şahin, ilgili kurumların yangınların kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Şahin, Antalya'nın Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra uluslararası diplomasi ve konferans turizminin de önemli merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu ile dünyanın farklı bölgelerinden devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, akademisyenler ve kanaat önderlerinin kentte bir araya geldiğini ifade eden Şahin, Antalya'nın Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu söyledi.

Antalya'nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek COP31 Taraflar Konferansı ile 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Şahin, uluslararası organizasyonların kamu kurumlarının iletişim kapasitesinin önemini artırdığını kaydetti.

Kamu kurumlarının koordinasyonu, iletişim kalitesi ve vatandaşlara sunduğu hizmet anlayışının ülke itibarı açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, iletişimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını, güven oluşturma, yanlış bilginin önlenmesi ve kurumlar arasında eşgüdüm sağlama işlevi de taşıdığını belirtti.

Güçlü kamu iletişiminin önemi vurgulandı

Dijital çağda bilgi akışının hızlanmasıyla dezenformasyon, mezenformasyon ve yapay zeka teknolojileriyle oluşturulan sahte içeriklerin kamu iletişimi açısından yeni sorumluluklar ortaya çıkardığını ifade eden Şahin, doğru bilginin teyit edilerek kamuoyuna güvenilir biçimde ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Şahin, "İletişim, devlet aklının topluma yansıması, kamu vicdanının sesi, vatandaşla kurulan güven köprüsüdür. Vatandaşların doğru bilgiye zamanında ulaşmasını sağlamanın ve iletişim zeminini güçlendirmek ortak sorumluluktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine ulaştık." sözlerini hatırlatan Şahin, bu yaklaşımın vatandaşları dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan ve etkin çözümler üreten dinamik ve proaktif bir kamu iletişimi anlayışını ifade ettiğini kaydetti.

CİMER ve kurumsal itibar yönetimi ele alındı

Eğitim programında kamu görevlilerine "Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri" ile CİMER başlıklarında eğitimler verildi.

"Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri" eğitiminde, kamu kurumlarının süreçlerinin oluşturulması ve sürdürülmesinde iletişimin rolü, güven ilişkisi ve kurumsal iletişimin temel unsurları ele alındı.

CİMER eğitiminde ise vatandaş ile kamu kurumları arasındaki iletişim süreçleri, başvuruların etkin şekilde değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı iletişim anlayışıyla yürütülmesine ilişkin konular işlendi.

Programla, kamu kurumlarının iletişim süreçlerindeki koordinasyon ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, vatandaşlarla kurulan iletişimin güçlendirilmesi ve kurumsal itibarın desteklenmesi hedeflendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "İletişimin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programının, kamu iletişiminin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında sürdürüleceği bildirildi.