Antalya'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlenecek

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Topluluğu, Türk Kızılay ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) işbirliğinde, kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, kent sakinleri kan ve kök hücre bağışında bulunabilecek.

Kampanya 18 Temmuz saat 18.00'de Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.