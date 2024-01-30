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Antalya'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Antalya'nın Akseki, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya-Konya kara yolunun Alacabel mevkisindeki kar yağışı ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmaları yaparken, ağır tonajlı araçların geçişi kapatıldı. Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde de kar yağışı yoğunlaştı.

Antalya\'da Kar Yağışı Etkili Oldu
30.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:17
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ANTALYA'nın Akseki, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya- Konya kara yolunun Alacabel mevkisindeki kar yağışı ise ulaşımda aksamalara neden oldu.

Antalya-Konya kara yolunun Akseki- Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde bir süredir etkili olan kar ve tipi gece saatlerinde şiddetlendi. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışmaları yaptı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir arasındaki bölüm ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, diğer araçların geçişine de kontrollü olarak izin verildi. Ağır tonajlı araç sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirildi. Diğer araç sürücülerinin ise kış lastiği ve zincir bulundurmaları halinde geçişine izin verildi. Gece boyu yol açma çalışmaları yürüten Karayolları ekiplerinin hazır şekilde beklediği bölgede sabah saatlerinde ise yoğun şekilde tipinin etkisini gösterdiği belirtildi. Sabah saatlerinde itibaren kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmaya başladığı öğrenildi.

KORKUTELİ VE ELMALI'DA KAR BAŞLADI

Antalya'nın yüksek kesimlerinin yanı sıra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde de kar etkili oldu. Korkuteli'ne bağlı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde kar yağışı yoğunlaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Korkuteli'de kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Elmalı ilçesinde ise özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini artırdı. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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