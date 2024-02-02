 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Antalya\'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızası sonucu mahsur kalan 9 kişi, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine harekete geçen JAK ekibi, 9 kişiyi telesiyejden sağlıklı bir şekilde indirerek kurtardı.

02.02.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin arızalanması sonucu 9 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) harekete geçti.

9 kişi, telesiyejden sağlıklı şekilde indirilerek kurtarıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayak Merkezi, Konyaaltı, Antalya, Kurtarma, Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 16:45:49. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement