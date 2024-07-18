Antalya'da Kaybolan Çanta Zabıta Tarafından Bulundu

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Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Melike ve Erkan Bilmez çiftinin kaybolan çantasını, zabıta ekibi bularak teslim etti.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Sanat Sokağı'nı gezdikleri sırada içerisinde yüklü miktarda para ve cep telefonu bulunan çantayı kaybettiklerini fark eden çift, zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Bölgede devriye gezen zabıta ekibi, çantayı bularak, çifte teslim etti.

Bilmez çifti, ekiplere teşekkür etti.