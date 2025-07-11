Antalya'da Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

C.S'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Akturk Lunapark önünde kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yaya Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Adem Efe Tekerci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Yunus Tekerci ile otomobilde bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Tekerci de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

Baba ve oğluna lunaparkta eğlendikten sonra evlerine dönerken otomobilin çarptığı öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.