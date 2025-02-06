Antalya'da Kaza: Motosiklet Sürücüsüne İtfaiye Görevlisinden Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Kaza: Motosiklet Sürücüsüne İtfaiye Görevlisinden Yardım

Antalya\'da Kaza: Motosiklet Sürücüsüne İtfaiye Görevlisinden Yardım

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştıktan sonra motosiklete çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne itfaiye görevlisi mont ve battaniye ile yardım etti.

06.02.2025 13:21  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da kaza yapan 2 araçtan biri savrulup, motosiklete çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada şoka girip, soğuk nedeniyle üşüyen motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı'ya kadın itfaiye görevlisi önce montunu verdi, ardından da battaniye örttü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi 1107 Sokak ile Çamlık Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hande A.'nın kullandığı 07 VDS 70 plakalı otomobil ile Gülsüm K. idaresindeki otomobiller, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan Gülsüm K.'nin kullandığı otomobil, Hüseyin Sansarcı ve arkasında oturan arkadaşı Timur Biçer'in bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada, Hande A., Gülsüm K. ve motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yerde yağlanma ve sıkışma ihtimaline karşı olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinden bir kadın görevli, şoka giren ve soğuk hava nedeniyle üşüyen motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı'ya montunu verdi. İtfaiye eri daha sonra Sansarcı için araca giderek battaniye getirdi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ÜŞÜYÜNCE MONT VE BATTANİYE VERDİLER'

Kazayı anlatan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı, "Durumum çok iyi, kazayı görünce de durdum. 2 araç kaza yapınca beyaz olan üstüme geldi. Soğuktan dolayı da üşüyünce itfaiye eri önce montunu verdi, daha sonra da aracından battaniye getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Galiba bacağımda bir sorun var. Onun dışında bir şeyim yok" dedi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Motosiklet, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaza: Motosiklet Sürücüsüne İtfaiye Görevlisinden Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:35:41. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kaza: Motosiklet Sürücüsüne İtfaiye Görevlisinden Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.