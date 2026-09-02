Antalya'da kendini mali istihbaratçı tanıtan dolandırıcıya 6 milyonluk vurgun; 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da kendini mali istihbaratçı tanıtan dolandırıcıya 6 milyonluk vurgun; 1 tutuklama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da telefonda kendilerini 'mali istihbarat birimi görevlisi' tanıtarak D.L'yi, kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyip baskı altına alan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaklaşık 6 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden alan zanlılardan diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da telefonda kendilerini "mali istihbarat birimi görevlisi" olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran D.L, kendilerini telefonda "mali istihbarat birimi görevlisi" olarak tanıtan şüphelilerin, kimliğinin terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı altına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 6 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden verdiğini ifade eden D.L, bu kişilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 3 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bulunan 3 cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin olay sırasında korsan taksi kullandığı belirlendi. Araç sürücüsüne 100 bin lira idari yaptırım uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Antalya, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kendini mali istihbaratçı tanıtan dolandırıcıya 6 milyonluk vurgun; 1 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:45:14. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kendini mali istihbaratçı tanıtan dolandırıcıya 6 milyonluk vurgun; 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement