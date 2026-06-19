Antalya'da Klozetten Yılan Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Klozetten Yılan Çıktı

19.06.2026 09:39
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Manavgat'taki apartmanın tuvaletinde yılan bulan genç, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yılanı çıkardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin klozetinde görülen yılan paniğe neden oldu.

Salkımevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, tuvalete giren Batuhan Kaya, klozet kapağını kaldırdığında içeride yılan olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, klozet içerisindeki siyah renkli yılanı özel ekipman yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Baba Vedat Kaya, gazetecilere, oğlunun çığlık sesini duyarak tuvalete koştuğunda yılanla karşılaştığını söyledi. Kaya, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, İtfaiye, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Klozetten Yılan Çıktı - Son Dakika

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