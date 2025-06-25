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Antalya'da Koca Beraat Etti

25.06.2025 10:44
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Hüsamettin Keklik, eşini öldürmediği, intihar süsü verdiği iddiasıyla beraat etti.

Antalya'da karısını av tüfeğiyle vurup, daha sonra intihar süsü verdiği iddia edilen koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, Aksu ilçesinde 14 Şubat sabahı evinde cansız bedeni bulunan Düriye Çiğdem Keklik'i (33) tüfekle vurup, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eşi Hüsamettin Keklik (30) katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık, eşini öldürmediğini, intihar ettiğini öne sürdü.

Maktulün bir gün video göstermek için telefonunu kendisine verdiğini, bu sırada eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüğünü iddia eden sanık, "Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı. Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim. Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Eşimin telefonunu yanıma alarak servisle işe gittim. Yaklaşık 8 saat sonra servisle eve döndüm. Eve girdim oturma odasının kapısını açtığımda eşimi yerde gördüm." diye konuştu.

Evde kendisine ait ruhsatlı bir tüfekle eşinin intihar ettiğini gördüğünü belirten sanık, hemen 112 Acil Servisi aradığını belirtti.

Sanık, sehpanın üzerinde bulduğu mektubu okuduğunu ifade ederek, "Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Maktulün babası Ekrem Karacan ise olaydan yaklaşık 3 ay öncesinden itibaren kızıyla görüşmediğini belirterek, "Eşim kızımı aramış. Telefonu önce açmamış, üçüncü arayışında ise sanığın ağabeyi telefonu açmış ve gelmemiz gerektiğini söylemiş. Eve gittiğimizde kızımın öldüğünü öğrendik." diye konuştu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, kriminal raporları, adli tıp bulguları, olay yeri inceleme tutanakları ve sanığın savunması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği belirterek, sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

Savunma yapan sanık avukatı Coşkun Demir de savcılık mütalaasına katıldıklarını vurgulayarak olayın cinayet değil intihar vakası olduğunu belirtti.

Maktulün yapılan otopsisinde ölü katılıkları ve morluklarına göre en az 6 saat önce vefat ettiğini gösterdiğini belirten sanık avukatı, "Buna göre Çiğdem Keklik, gece saat 04.00-05.00 sıralarında intihar etmiştir. Bu saatlerde müvekkil çalışmış olduğu oteldedir. Bütün bu anlatımlarımız sonrasında davaya konu olayın bir cinayet değil intihar vakası olduğu apaçık ortadadır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olmaması ve yeterli delilin bulunamaması nedeniyle beraatına karar verdi.

Olay

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 14 Şubat sabah saatlerinde işten geldiği esnada eşinin cansız bedenini bulduğunu söyleyen Hüsamettin Keklik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Eve gelen sağlık ekipleri, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Evde sehpa üzerinde bulunan mektupta, "Ben seni aldatmadım fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, ben senden başkasını düşünmedim. Ben seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden." ifadelerinin yer aldığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan ve polis merkezindeki ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne süren Hüsamettin Keklik, cinayet şüphesiyle nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Keklik hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Mahkeme, antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Koca Beraat Etti - Son Dakika

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