Antalya'da Korkunç Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği yaya yaşamını yitirdi.

Belkıs Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Acar'a (52), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Acar'ın üzerinden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil geçti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.