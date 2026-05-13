Antalya\'da Kral Günü Kutlandı

13.05.2026 22:44
Hollanda'nın milli günü kutlamaları ve yeni fahri konsolos atama töreni Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya'da, Hollanda'nın milli günü "Kral Günü" etkinlikleri kapsamında ve yeni Antalya Fahri Konsolos ataması dolayısıyla tören düzenlendi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Kral Willem-Alexander'ın doğum günü dolayısıyla her yıl 27 Nisan'da "Kral Günü" kutlamaları gerçekleştirildiğini söyledi. Bu kutlamalarda turuncu renklerin hakim olduğunu dile getiren Wijnands, Antalya'nın da portakal ağaçları ile kutlamaya eşlik ettiğini söyledi.

Hollanda ile Türkiye'nin 400 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu belirten Wijnands, "Türkiye'de 3 binden fazla Hollandalı şirket faaliyet gösteriyor. Hollanda da Türk yatırımları için en önemli destinasyon. Antalya'da bu durum tarım alanındaki işbirliğimizde açıkça görülüyor." dedi.

Antalya'nın bugün Türkiye'nin domates, patlıcan, salatalık, biber ve daha birçok tarım ürününün başlıca üretim bölgesi olduğunu aktaran Wijnands, şunları söyledi:

"40'tan fazla Hollandalı tarım şirketi, Antalya ve çevresinde faaliyet göstermekte ve Türk ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Hollanda uzmanlığını Türk dinamizmiyle birleştirerek, sürdürülebilir tarımın geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Bu yılın ilerleyen aylarında Antalya, iklim ve sürdürülebilirlik konusunda uluslararası işbirliği için önemli bir fırsat olan COP31'e ev sahipliği yapacak. Suyun biçim verdiği ve denize bağlı ülkeler olarak Türkiye ve Hollanda, bu zorlukların aciliyetini ve birlikte çalışmanın değerini yakından biliyor."

Wijnands, kendisinin bu yaz Hollanda'nın Pekin Büyükelçisi olacağını belirterek, Türkiye'den ayrılacağı için üzgün olduğunu ifade etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Türkiye ve Hollanda arasında lale ile başlayan dostluğun yıllar içerisinde daha da pekiştiğini söyledi.

Törende Ceren Zorlu Çabukoğlu'nun Antalya Fahri Konsolos olarak atandığı ilan edildi ve Hollanda Kralı'nın özel mektubu verildi.

Karsu Dönmez'e Kraliyet Nişanı takdim edildi

Törende Türk asıllı Hollandalı piyanist, besteci ve şarkıcı Karsu Dönmez, sahne aldı ve piyanosu eşliğinde Hollanda Milli Marşı ile İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Büyükelçi Wijnands, iki ülkenin bağlarının güçlendirilmesine yönelik yaptığı sosyal çalışmalar dolayısıyla Dönmez'e Kraliyet Nişanı takdim etti. Dönmez, Orange-Nassau Nişanı Şövalyesi olarak atandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
