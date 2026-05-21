Antalya'da Kürk ve Döviz Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
21.05.2026 23:30
Antalya'da çelik kasalardan 9 kürk ve 8.3 milyon lira döviz çalan 5 yabancı uyruklu zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde bir deri mağazasındaki bazı çelik kasalar kırılarak dövizlerin ve kürklerin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip, bölgedeki 78 güvenlik kamerasının 1404 saatlik görüntü kaydını izleyerek hırsızların izini sürdü.

Hırsızlık şüphelilerinin olay öncesinde bölgede kamera ve dron kaydı aldığını ve telsizlerle irtibat kurduklarını belirleyen ekipler, soygundan sonra zanlıların yaklaşık 13 kilometre boyunca dağlık ve ormanlık alanda yüzlerini gizleyerek bisikletle kaçtığını tespit etti.

Yüz tanıma sistemi ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin 4'ünün Moldova ve 1'inin Rus uyruklu olduğu anlaşıldı.

Özel olarak bu soygun için Türkiye'ye geldikleri ve "Kürkçüler" olarak adlandırılan çetenin üyesi oldukları değerlendirilen zanlılar, kaçtıkları İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Çalınan 9 kürkün yaklaşık piyasa değerinin 65 milyon, dövizlerin ise 8 milyon 338 bin lira olduğu belirlendi.

İstanbul'dan Antalya'ya getirilen 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

23:14
21:20
20:43
20:27
20:12
19:22
