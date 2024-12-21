Antalya\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı: Ekipler Teyakkuzda

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçti. ASAT ve İtfaiye ekipleri başta olmak üzere Çevre Koruma, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 545 personel ve 336 araç ile iş makinesi yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek üzere hazır bekliyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarına bağlı 212 personel ve 78 araç hazır bekliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı da 220 personel, 166 araç, 3 bot, 133 motopomp ve 52 dalgıç pompa ile teyakkuza geçti.

ASAT ekipleri görev başında

ASAT Genel Müdürlüğü de 113 personel, 92 araç ve iş makinesi ile olası olumsuzluklara karşı harekete geçti. ASAT ekipleri, Çallı Alt Geçidi başta olmak üzere birçok noktada mazgalları temizleyerek olası bir su baskını yaşanmasına karşı önlem aldı. Ekipler, Kaş Kınık pazar yerinde de yağmurun ardından yaşanan tıkanıklığı gidererek suyu boşalttı.