Antalya'da Lastik Bot Kurtarıldı
Muratpaşa açıklarında sürüklenen lastik bottaki 2 kişi, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine ekip sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen kurtarma çalışması sonucu lastik bottaki 2 kişi sahil güvenlik botuna alındı.
Söz konusu kişiler, Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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