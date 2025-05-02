Antalya açıklarında teknelerinin yakıtının bitmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi deniz polisince kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesi Yat Limanı deniz polis ekibi, denizde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede çalışma yapan ekipler, tespit ettikleri tekneye yaklaşarak 3 kişiye ulaştı. Teknelerinin yakıtı bittiği için karaya ulaşamayan kişileri deniz polisi bota aldı.
Yat Limanı'na getirilen kişiler işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?