Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya\'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya açıklarında yakıtı biten tekneye mahsur kalan 3 kişi deniz polisince kurtarıldı.

02.05.2025 15:52
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Antalya açıklarında teknelerinin yakıtının bitmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi deniz polisince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Yat Limanı deniz polis ekibi, denizde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede çalışma yapan ekipler, tespit ettikleri tekneye yaklaşarak 3 kişiye ulaştı. Teknelerinin yakıtı bittiği için karaya ulaşamayan kişileri deniz polisi bota aldı.

Yat Limanı'na getirilen kişiler işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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