Antalya'da Marketten Çikolata ve İçecek Çalan Çocuklar Kamerada - Son Dakika
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Antalya'da Marketten Çikolata ve İçecek Çalan Çocuklar Kamerada

Antalya\'da Marketten Çikolata ve İçecek Çalan Çocuklar Kamerada

Antalya'da bir markete gelen beş kişi, fiyat sorarak iş yeri sahibinin dikkatini dağıttı ve çikolata ile içki çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market sahibi, şikayetçi olup maddi zararının karşılanmasını talep etti.

30.01.2025 10:42  Güncelleme: 11:37
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ANTALYA'da bir markete gelen 5 kişi, reyondaki ürünlerin fiyatlarını sorarak iş yeri sahibinin dikkatini dağıtıp, çikolata ve içki çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hasan Ulubatlı Caddesi'ndeki markete gelen 5 kişi, reyondaki ürünlerin fiyatlarını sorarak iş yeri sahibinin dikkatini dağıttı. İkiye ayrılan grubun bir kısmı ön taraftaki çerezlerin fiyatını sorarken, diğerleri marketin arka kısmındaki çikolata ve içkileri alıp, kıyafetlerinin içine sakladı. İçeride biraz daha gezinen şüpheliler, çaldıkları çikolata ve alkol ürünleriyle marketten ayrıldı. Kısa süre sonra şüphelenip, kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi Ziya Duran (60), yaşı küçük şüphelilerin ürün çaldığını fark etti.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Ziya Duran, maddi zararının karşılanmasını isteyerek, "Çocuklar gittikten sonra arkaya gidenlerin ne yaptığını merak edip, kamera kayıtlarını inceledim. Çaldıkları o çikolataları, isteselerdi onlara verirdim. İsteyen çocuklara veriyorum zaten. Alkol çalmaları hoş değil. O alkolleri içecekler mi yoksa satacaklar mı bilmiyorum. Şu an markete bir çocuk grubu girdiğinde tedirgin oluyorum. Bu çok üzücü. Şikayetçi oldum ama şu ana kadar bir şey çıkmadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Marketten Çikolata ve İçecek Çalan Çocuklar Kamerada - Son Dakika

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