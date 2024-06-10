Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Bayrama Hazırlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Bayrama Hazırlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi merkez ve ilçe mezarlıklarında bakım-onarım ve temizlik çalışması yapıyor. Ayrıca, arife günü ve bayramın birinci ve ikinci gününde ücretsiz ring seferleri düzenlenecek ve vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtılacak.

10.06.2024 13:29  Güncelleme: 15:29
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların mezarlık ziyaretini rahat ve güvenli yapabilmesi için merkez ve ilçe mezarlıklarında bakım-onarım ve temizlik çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve diğer ilçelerdeki mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren mezarlık ekipleri, genel temizlik ile bakım onarım çalışması yapıyor. Şehit mezarları da temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor.

Ücretsiz ring seferleri

Büyükşehir Belediyesi, arife günü ile bayramın birinci ve ikinci gününde Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı'ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Alanya Cikcilli Mezarlığı'na ziyarete gidecek vatandaşlar için her cuma gerçekleştirilen ücretsiz servis, arife ve bayram boyunca hizmet verecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla merkez ve 19 ilçenin merkez mezarlıklarında arife günü vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Bayrama Hazırlıyor - Son Dakika

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