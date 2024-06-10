Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Bayrama Hazırlıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların mezarlık ziyaretini rahat ve güvenli yapabilmesi için merkez ve ilçe mezarlıklarında bakım-onarım ve temizlik çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve diğer ilçelerdeki mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren mezarlık ekipleri, genel temizlik ile bakım onarım çalışması yapıyor. Şehit mezarları da temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor.

Ücretsiz ring seferleri

Büyükşehir Belediyesi, arife günü ile bayramın birinci ve ikinci gününde Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı'ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Alanya Cikcilli Mezarlığı'na ziyarete gidecek vatandaşlar için her cuma gerçekleştirilen ücretsiz servis, arife ve bayram boyunca hizmet verecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla merkez ve 19 ilçenin merkez mezarlıklarında arife günü vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtılacak.