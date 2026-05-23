Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıkları Kurban Bayramı'na Hazırlıyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve 19 ilçesinde mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Büyükşehir, arife günü ve bayramın ilk üç günü Uncalı Mezarlığı ile Kurşunlu Mezarlığı arasında saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlık alanlarında bir yandan ağaç budama işlemleri gerçekleştirilirken, diğer yandan ilaçlama çalışmaları ile yabani ot ve bitki temizliği yapılıyor. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

BAYRAM ÖNCESİ HUMMALI ÇALIŞMA

Mezarlık Şube Müdürlüğü'nde dış ekipler sorumlusu Bayram Sır, Antalya genelinde vatandaşların bayram ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Sır, "19 ilçemizde ve merkez mezarlıklarımızda her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha düzenli ve temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bayram süresince vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla da arife günü ile bayramın ilk üç günü, Uncalı Mezarlığı'ndan hareket ederek Kurşunlu Kent Mezarlığı'na saat başı ücretsiz ring seferlerimiz bu yıl da devam edecek" diye konuştu.