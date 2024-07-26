Antalya'da Midibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde devrilen midibüsün sürücüsü yaralandı.
D-400 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82475 plakalı midibüs, önce yol kenarındaki bariyere ardından aydınlatma direğine çarparak yan devrildi.
Devrilen midibüs, Gökçe T. idaresindeki 34 HFS 447 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan midibüs sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
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