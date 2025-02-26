Antalya'da Mobil Aşevi Ramazan Boyunca Hizmette

Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aşevi, ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallede vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı mobil aşevi, kent merkezinde her akşam farklı bir mahallede bin kişilik 4 farklı çeşit yemek dağıtımı gerçekleştirecek.

Belirlenen yerler mahalle sakinlerine muhtarlar tarafından duyurulacak.