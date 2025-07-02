Antalya'da mobilya üretimi yapılan atölye, çıkan yangında hasar gördü.
Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7760 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında atölye ve deposunda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?