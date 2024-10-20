Antalya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Fatih Eyi, hastanede öldü.

20.10.2024 14:54
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ANTALYA'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Eyi (17), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, cuma günü saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Eyi, 07 BGS 522 plakalı motosikletine malzeme almak için kalfa olarak çalıştığı berber dükkanından ayrılıp yola çıktı. Fatih Eyi'nin kullandığı motosiklet, tali yoldan çıkan Bedir Serçe (62) yönetimindeki 07 NEP 66 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Eyi, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif ticari aracın sürücüsü Bedir Serçe ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Motosikletin gidonunun karın boşluğuna baskı yapması sonucu iç kanama geçirdiği öğrenilen Fatih Eyi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih Eyi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde ağabeyi ve yakınları tarafından morgdan alınan Fatih Eyi'nin cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine götürüldü.

Haber-Kamera: Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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