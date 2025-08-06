Antalya\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kökez Mahallesi'nde Oğuzhan O. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AKE 903 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.