Antalya\'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da hafif ticari aracın seyir halindeyken çarptığı motosiklet sürücüsü Mert Turgut (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaş grubuyla beraber cadde üzerinde seyir halinde olan Mert Turgut'un kullandığı motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mert Turgut savruldu. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Turgut'u ambulansa aldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi, baba Savaş Turgut'a teslim edildi. Savaş Turgut, arkadaşlarının kollarında güçlükle yürüdü. Turgut'un cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. (DHA)