Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ocak'ta Antalya merkez ve ilçelerinde motosiklet kazalarını en aza indirmek, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla denetimler yaptı.

95 farklı kontrol noktasındaki denetimlere, 85 ekip, 185 personel katıldı.

Denetimlerde 415 sürücüye idari para cezası uygulanırken 1 çalıntı motor ile 31 aranan kişi yakalandı.

Ayrıca 65 araç trafikten men edildi.