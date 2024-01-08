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Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı

Antalya'da motosiklet kazalarını en aza indirmek ve kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla yapılan denetimlerde, 415 sürücüye idari para cezası uygulandı, 1 çalıntı motor ile 31 aranan kişi yakalandı ve 65 araç trafikten men edildi. Denetimlere 85 ekip ve 185 personel katıldı.

Antalya\'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı
08.01.2024 - 16:33,
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Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ocak'ta Antalya merkez ve ilçelerinde motosiklet kazalarını en aza indirmek, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla denetimler yaptı.

95 farklı kontrol noktasındaki denetimlere, 85 ekip, 185 personel katıldı.

Denetimlerde 415 sürücüye idari para cezası uygulanırken 1 çalıntı motor ile 31 aranan kişi yakalandı.

Ayrıca 65 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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