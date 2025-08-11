Antalya\'da Motosikletli Polis Timlerinden Suçlu Avı

Antalya'da motosikletli polis timlerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan 100 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus), asayiş ve narkotik olaylar başta olmak üzere kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda son bir haftada yapılan çalışmalarda, aranan 62 kişi, 1 hırsızlık şüphelisi, 2 sahtecilik şüphelisi, 35 uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçu şüphelisi yakalandı.

Aramalarda, 14 silah, 3 çalıntı araç, 3 el telsizi, 71 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 4 bin 100 adet A4 (emdirilmiş sentetik kannabinoid) maddesi ve 99 sentetik ecza ele geçirildi.