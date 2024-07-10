Antalya'da Muharrem ayı iftarı düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Muharrem ayı iftarı düzenlendi

Antalya'da Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muharrem ayı iftarına katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

10.07.2024 11:39
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(ANTALYA)- Antalya'da Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muharrem ayı iftarına katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Güzel bir gelecek kurabilmek adına birlikteliğimizden son derece memnunum" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftara katıldı. Başkan Uysal'a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nail Kamacı, CHP İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Dursun Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muharrem ayında tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların kabul olmasını ve barış, huzur ve bereket getirmesini diledi. Uysal, "Geleceğe dönük güzel iradeye dönüşmesi anlamını taşıyan Muharrem oruçlarında bir arada oluyoruz. Olumsuz günlerin olumlu değerleri ve gelecekle ilgili olumlu sonuçlar çıkarılacak tatsız olayları yad edebilmek ve güzel bir gelecek kurabilmek adına birlikteliğimizden son derece memnunum. Muharrem orucunuz kabul olsun. Komşuluğunuz, dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Uysal, kültür merkezinde bulunan Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi ve Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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