Antalya'da Müstakil Evde Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi

ANTALYA'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında eşyalar küle dönerken, evde bulunan 74 yaşındaki Ayşe K. dumandan etkilendi.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6172 sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İkametten duman yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin çocuk odasında yanan eşyalara kısa sürede müdahale etti. Yangında, evdeki bazı eşyalar küle döndü. Evde bulunan Ayşe K. ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına, sağlık personeli müdahalede bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,