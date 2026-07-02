Antalya'da Nem Oranı Yüzde 88 - Son Dakika
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Antalya'da Nem Oranı Yüzde 88

Antalya\'da Nem Oranı Yüzde 88
02.07.2026 18:09
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Antalya'da yüksek nem ve sıcak hava, Beydağları ve sahil manzarasını gizledi.

Nem oranının yüzde 88'e ulaştığı Antalya'da, sıcak hava ve yüksek nem bunalttı.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 88'e ulaştı. Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili'nin yoğun nem nedeniyle yer yer görünmez hale geldiği görüldü.

Normalde şehir merkezinden net şekilde izlenebilen Beydağları ve Akdeniz manzarası, nemin etkisiyle pus içinde kaldı. Konyaaltı Sahili boyunca uzanan kıyı şeridi de yoğun nemde kayboldu.

Yüksek nem nedeniyle kent üzerinde oluşan puslu hava dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Nem oranı, 3. Sayfa, Akdeniz, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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