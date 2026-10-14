Antalya\'da Nürnberg heyetine Nakopa kapsamında GES uygulaması tanıtıldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre alanında yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Almanya'nın Nürnberg Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı. "Nakopa Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji uygulamaları, çevre politikaları ve sürdürülebilir kent yönetimi çalışmaları tanıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim değişikliği alanındaki iş birliği ve Nakopa Projesi kapsamında kardeş şehir Nürnberg Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı. Nürnberg heyetinde Nürnberg Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Silvie Preusser, Nürnberg Dış İlişkiler Dairesi Antalya Koordinatörü Luis Prada ve Nürnberg Belediyesi Çevre ve Sağlık Dairesi İklim Uzmanı Wolfgang Müller yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR'İN GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMASI TANITILDI

İki günlük ziyaret programı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) uygulamasının tanıtımıyla başladı. Nürnberg heyetine, Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji kullanımına yönelik uygulaması yerinde gösterilerek sisteme ilişkin bilgi verildi. Güneş enerjisinden yararlanılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı ziyarette, yerel yönetimlerin enerji dönüşümü ve karbon salınımının azaltılmasındaki rolü değerlendirildi.

ANTALYA'NIN İKLİM VE ÇEVRE ÇALIŞMALARINI ANLATILDI

GES uygulamasının tanıtılmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kent yönetimi alanlarında yürüttüğü çalışmalara ilişkin konuştu. Atasoy, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve iklim alanındaki uygulamalarını Nürnberg heyetiyle paylaşırken, yerel yönetimler arasındaki bilgi ve deneyim alışverişinin önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının devamında Nürnberg Belediyesi Çevre ve Sağlık Dairesi İklim Uzmanı Wolfgang Müller de Nürnberg'de uygulanan çevre politikaları ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı. Müller'in sunumuyla birlikte iki kentin çevre yönetimi alanındaki uygulamaları karşılıklı olarak değerlendirilerek ortak çalışma alanları ele alındı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DİJİTAL FARKINDALIK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Nürnberg Belediyesi iş birliğinde yürütülen, 248 bin 400 Euro hibe destekli Nakopa Projesi kapsamında çevre ve iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. Projenin önemli çalışmalarından biri olan "İnteraktif Kübik Oda" uygulamasıyla, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik dijital bir çevre eğitimi ortamı oluşturulması hedeflendi. Antalya Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde hayata geçirilmesi planlanan uygulama için fosil yakıtların kullanımı ve sera etkisi, ormanların tahrip edilmesi, deniz sıcaklıklarının artışı, istilacı türler, atık yönetimi ile ulaşım kaynaklı karbon salımı konularını kapsayan kübik oda gezisi yapıldı.

ANTALYA VE NÜRNBERG ÇEVRE EĞİTİM MERKEZLERİ BULUŞTU

Ziyaret programı kapsamında Nürnberg heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Antalya ve Nürnberg çevre eğitim merkezlerinin görevlileri çevrim içi toplantıda bir araya gelerek merkezlerinde yürüttükleri faaliyetleri karşılıklı olarak tanıttı. İki kentin çevre eğitim çalışmalarını anlatan videoların izlenmesinin ardından deneyim ve fikir paylaşımında bulunuldu. Buluşmada Nakopa Projesi'nin sonuçları da paylaşıldı.

ÇEVRE UYGULAMALARI YERİNDE İNCELENDİ

Nürnberg heyeti, ziyaretin ikinci gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilirlik uygulamalarını yerinde inceledi. Uluslararası Green Flag (Yeşil Bayrak) sertifikasına sahip Atatürk Kültür Parkı ve Kentsel Biyoçeşitlilik Alanı'nı ziyaret eden heyet, falez ekosistemi, yerel bitki örtüsü, endemik türler ve sürdürülebilir park yönetimi hakkında bilgi aldı. Programın devamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Kontrol Merkezi ziyaret edilerek ulaşımda karbon salınımının azaltılmasına yönelik uygulamalar incelendi.