Antalya'da Nürnberg heyetine Nakopa kapsamında GES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Nürnberg heyetine Nakopa kapsamında GES uygulaması tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da Nürnberg heyetine Nakopa kapsamında GES uygulaması tanıtıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 248 bin 400 Euro hibe destekli Nakopa Projesi kapsamında Nürnberg Belediyesi heyetini ağırladı. Ziyarette GES uygulaması tanıtıldı; yenilenebilir enerji, çevre politikaları ve sürdürülebilir kent yönetimi çalışmaları paylaşıldı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre alanında yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Almanya'nın Nürnberg Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı. "Nakopa Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji uygulamaları, çevre politikaları ve sürdürülebilir kent yönetimi çalışmaları tanıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim değişikliği alanındaki iş birliği ve Nakopa Projesi kapsamında kardeş şehir Nürnberg Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı. Nürnberg heyetinde Nürnberg Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Silvie Preusser, Nürnberg Dış İlişkiler Dairesi Antalya Koordinatörü Luis Prada ve Nürnberg Belediyesi Çevre ve Sağlık Dairesi İklim Uzmanı Wolfgang Müller yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR'İN GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMASI TANITILDI

İki günlük ziyaret programı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) uygulamasının tanıtımıyla başladı. Nürnberg heyetine, Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji kullanımına yönelik uygulaması yerinde gösterilerek sisteme ilişkin bilgi verildi. Güneş enerjisinden yararlanılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı ziyarette, yerel yönetimlerin enerji dönüşümü ve karbon salınımının azaltılmasındaki rolü değerlendirildi.

ANTALYA'NIN İKLİM VE ÇEVRE ÇALIŞMALARINI ANLATILDI

GES uygulamasının tanıtılmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kent yönetimi alanlarında yürüttüğü çalışmalara ilişkin konuştu. Atasoy, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve iklim alanındaki uygulamalarını Nürnberg heyetiyle paylaşırken, yerel yönetimler arasındaki bilgi ve deneyim alışverişinin önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının devamında Nürnberg Belediyesi Çevre ve Sağlık Dairesi İklim Uzmanı Wolfgang Müller de Nürnberg'de uygulanan çevre politikaları ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı. Müller'in sunumuyla birlikte iki kentin çevre yönetimi alanındaki uygulamaları karşılıklı olarak değerlendirilerek ortak çalışma alanları ele alındı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DİJİTAL FARKINDALIK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Nürnberg Belediyesi iş birliğinde yürütülen, 248 bin 400 Euro hibe destekli Nakopa Projesi kapsamında çevre ve iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. Projenin önemli çalışmalarından biri olan "İnteraktif Kübik Oda" uygulamasıyla, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik dijital bir çevre eğitimi ortamı oluşturulması hedeflendi. Antalya Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde hayata geçirilmesi planlanan uygulama için fosil yakıtların kullanımı ve sera etkisi, ormanların tahrip edilmesi, deniz sıcaklıklarının artışı, istilacı türler, atık yönetimi ile ulaşım kaynaklı karbon salımı konularını kapsayan kübik oda gezisi yapıldı.

ANTALYA VE NÜRNBERG ÇEVRE EĞİTİM MERKEZLERİ BULUŞTU

Ziyaret programı kapsamında Nürnberg heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Antalya ve Nürnberg çevre eğitim merkezlerinin görevlileri çevrim içi toplantıda bir araya gelerek merkezlerinde yürüttükleri faaliyetleri karşılıklı olarak tanıttı. İki kentin çevre eğitim çalışmalarını anlatan videoların izlenmesinin ardından deneyim ve fikir paylaşımında bulunuldu. Buluşmada Nakopa Projesi'nin sonuçları da paylaşıldı.

ÇEVRE UYGULAMALARI YERİNDE İNCELENDİ

Nürnberg heyeti, ziyaretin ikinci gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilirlik uygulamalarını yerinde inceledi. Uluslararası Green Flag (Yeşil Bayrak) sertifikasına sahip Atatürk Kültür Parkı ve Kentsel Biyoçeşitlilik Alanı'nı ziyaret eden heyet, falez ekosistemi, yerel bitki örtüsü, endemik türler ve sürdürülebilir park yönetimi hakkında bilgi aldı. Programın devamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Kontrol Merkezi ziyaret edilerek ulaşımda karbon salınımının azaltılmasına yönelik uygulamalar incelendi.

Kaynak: ANKA
Antalya Büyükşehir BelediyesiAntalyaGüncelEnerjiÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu Hayatı değişti Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Sadece telefon ve internet yeterli Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
16:07
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
15:17
Osimhen baba oluyor Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 16:44:55. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Nürnberg heyetine Nakopa kapsamında GES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei