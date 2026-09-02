Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden sinyalizasyon ve trafik uyarı levhalarına genel bakım

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi merkez ve ilçelerde trafik sinyalizasyon sistemleri, uyarı ve yön levhaları ile okul çevrelerinde bulunan trafik işaretlerine yönelik genel bakım çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Antalya ve ilçelerinde trafik sinyalizasyon sistemleri ve okul çevrelerindeki trafik işaret ve levhalarında genel bir bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Antalya merkez ve ilçelerdeki sinyalizasyon üniteleri tek tek kontrol edilirken, arızalı sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor. Ayrıca, eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanlar da yenileniyor.

YAYA GEÇİDİ LEVHALARI YENİLENİYOR

Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan trafik işaret ve levhalarının bakımını da gerçekleştiriyor. Özellikle yaya geçitlerinde kullanılan levhalar yenilenerek, öğrencilerin ve yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Sinyalizasyon sistemleri ile trafik işaret ve levhalarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının okullar açılmadan tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında Antalya genelinde bin 347 trafik işaret levhası ile 57 sinyalize kavşağın yenileme çalışması tamamlandı.