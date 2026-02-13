Antalya'da Okullar Sağanak Nedeniyle Tatil - Son Dakika
Antalya'da Okullar Sağanak Nedeniyle Tatil

13.02.2026 10:20
Antalya'da sağanak ve fırtına nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi, kamu çalışanlarına izin verildi.

ANTALYA'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu 7 ilçede okullar bugün tatil edildi.

Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı, bazı binalarda zemin kattaki evleri su bastı. Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alındığında öğrenciler ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 7 ilçe genelinde bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayıldı.

Kaynak: DHA

