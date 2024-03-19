Antalya\'da Operasyon: 765 Şüpheliden 218\'i Tutuklandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve asayiş olaylarına karışanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 765 şüpheliden 218'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme, yaralama, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, insan ticareti, fuhşa teşvik ve yer temini, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından aranan ve asayiş olaylarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 765 kişi gözaltına alındı, çalıntı 6 otomobil, 13 motosiklet, 8 bisiklet ve 31 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 218'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kayıtsız günü birlik faaliyet yürüten bir iş yerine para cezası uygulandı.
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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.
Kayseri ilinde düzenlenen kulüplü küçük erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı il birinciliğini elde etti.
Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak sürücüleri şaşırtan 'İstanbul'un Yıldızları' grubu, Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. Grup, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerinde Murat Kurum'a destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleştiğini ve Murat Kurum'u depreme hazırlıkta bir şans olarak gördüklerini ifade ettiler.
Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, maaşlarına zam talebiyle İstanbul'daki Maltepe Meydanı'nda eylem yaptı. Eylemde temsili olarak kurulan bir seçim sandığına 'Emekliyi soyana oy moy yok' yazılı kağıtlar atıldı. 'Çay simit hesabı ile geldiniz. Emekliyi kuru soğana muhtaç hale getirdiniz' yazılı dövizler taşındı. Emeklilerin açıklamasında, 22 yıllık AKP iktidarı döneminde yalanlara karnı tok oldukları ve icraat istedikleri belirtildi.
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