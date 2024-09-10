Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan sarp arazideki alevlere müdahale ederken bir taşın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman yangını söndürme işçisinin tedaviye alındığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?