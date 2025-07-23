Antalya'da orman yangını (2)
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,8 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.
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Son Dakika › Güncel › Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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