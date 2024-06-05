Antalya'nın orman yangınına karşı hazırlıkları tamam - Son Dakika
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Antalya'nın orman yangınına karşı hazırlıkları tamam

Antalya'da orman yangınlarına karşı alınan önlemler tamamlandı. 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ve 955 yangın işçisi her an göreve hazır bekliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1 İHA ise gün boyunca Antalya'yı gözetliyor ve herhangi bir ısı kaynağı tespit edildiğinde ekiplere bildiriliyor.

05.06.2024 14:34
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Antalya'nın orman yangınına karşı hazırlıkları tamam

9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ile 955 yangın işçisinin her an göreve hazır bekliyor

ANTALYA - Antalya'da, orman yangın için 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ile 955 yangın işçisi her an göreve hazır bekliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1 İHA ise, sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Nebiler Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yangın sezonu hazırlıkları hakkında bilgiler verdi. Antalya'nın yüzde 57'lik orman alanına sahip olduğuna dikkat çeken Derince, kış boyunca gerekli eğitim çalışmaları yaparak yangın sezonuna iyi hazırlandıklarını belirtti.

Antalya'da 9 söndürme helikopteri, 6 uçak, 113 arazöz, 955 yangın işçisinin tam donanımlı şekilde yangın sezonuna hazır olduğunu kaydeden Derince, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna vurgu yaptı. Derince, "Hassas olduğumuz nokta yangın çıkmadan önleyebilmek. Bunun için insanların daha hassas olmaları gerekiyor. Pikniklerini, uygun yer ayrılmış yerlerde yapsınlar, sigara izmaritlerini gelişi güzel ormanlık alanlara atmasınlar. Yedikleri, içtikleri artıkları, şişeleri yol kenarına bırakmasınlar. Sıcak mevsimlerde sera, bağ, bahçe ve çöp atıkları temizliği için ateş yakmasınlar. Hafif rüzgarla küçük bir kıvılcım büyük bir yangına neden olabiliyor" dedi.

Derince ayrıca, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 1 İHA'nın görev yaptığını ve Gazipaşa'da konuşlandırıldığını söyledi. İHA'nın sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetlediğini ifade eden Derince,herhangi bir ısı kaynağı belirlediğinde ise merkeze raporla bildirildiğini ve ekiplerin gerekli tedbiri aldığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın orman yangınına karşı hazırlıkları tamam - Son Dakika

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