YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Antalya'da Otizm Farkındalık Günü'nde Gökyüzüne Mavi Balonlar Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Otizm Farkındalık Günü'nde Gökyüzüne Mavi Balonlar Bırakıldı

Antalya\'da Otizm Farkındalık Günü\'nde Gökyüzüne Mavi Balonlar Bırakıldı

Antalya'da düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, baro binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte onlarca mavi balon gökyüzüne bırakıldı. Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, Engelli Hakları Kurulu'nun başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti. Engelli Hakları Kurulu Başkanı Avukat Pınar Gürpınar Yıldız ise otizm farkındalığına dikkat çekmek için mavi ışık yakıp balonları gökyüzüne bıraktıklarını ifade etti.

02.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne onlarca mavi balon bırakıldı.

Baro binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, geçtiğimiz kasım ayında kurulan Engelli Hakları Kurulu'nun kısa sürece çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Geçen hafta "Down Sendromu Farkındalık Günü"nde de bir etkinlik yaptıklarını aktaran Geçilmez, "Bugün de mavi balonları havaya uçurarak farkındalık yaratmak için etkinlik planladık." dedi.

Engelli Hakları Kurulu Başkanı Avukat Pınar Gürpınar Yıldız ise, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde kutlama yapmak yerine farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Kurul olarak otizme mavi ışık yakıp ve balonları gökyüzüne bırakacaklarını dile getiren Yıldız, "Amacımız engelli vatandaşların hak ihlallerini engellemek, hak ihlallerine uğramış vatandaşlarımıza da yardımcı olmak. Sloganımız, 'Engel olma yeter." diye konuştu.

Katılımcılar gökyüzüne onlarca mavi balon bıraktı.

Kaynak: AA

Antalya, Otizm, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Otizm Farkındalık Günü'nde Gökyüzüne Mavi Balonlar Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
13:45 Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı Her şeyi itiraf etti Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı! Her şeyi itiraf etti
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:45 Marmaray’da 15 yaşındaki çocuk intihar etti Marmaray'da 15 yaşındaki çocuk intihar etti
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 15:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Otizm Farkındalık Günü'nde Gökyüzüne Mavi Balonlar Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement