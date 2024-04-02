Antalya\'da Otizm Farkındalık Günü\'nde Gökyüzüne Mavi Balonlar Bırakıldı

Antalya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne onlarca mavi balon bırakıldı.
Baro binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, geçtiğimiz kasım ayında kurulan Engelli Hakları Kurulu'nun kısa sürece çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.
Geçen hafta "Down Sendromu Farkındalık Günü"nde de bir etkinlik yaptıklarını aktaran Geçilmez, "Bugün de mavi balonları havaya uçurarak farkındalık yaratmak için etkinlik planladık." dedi.
Engelli Hakları Kurulu Başkanı Avukat Pınar Gürpınar Yıldız ise, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde kutlama yapmak yerine farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti.
Kurul olarak otizme mavi ışık yakıp ve balonları gökyüzüne bırakacaklarını dile getiren Yıldız, "Amacımız engelli vatandaşların hak ihlallerini engellemek, hak ihlallerine uğramış vatandaşlarımıza da yardımcı olmak. Sloganımız, 'Engel olma yeter." diye konuştu.
Katılımcılar gökyüzüne onlarca mavi balon bıraktı.
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