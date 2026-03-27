Antalya'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı

27.03.2026 23:09
Döşemealtı'nda infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi, 16 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Altınkale Mahallesi'nde infaz koruma memurlarını taşıyan Mustafa Oğuz yönetimindeki 07 C 4119 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde incelemede bulunan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, gazetecilere, aynı ilçede vardiyadan çıkan infaz koruma memurlarının şehir merkezine nakli sırasında kazanın meydana geldiğini söyledi.

Sürücünün önüne çıkan araç nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis aracının birkaç metrelik şarampole yuvarlandığını ifade eden Tabar, "Araçta 16 infaz koruma memuru arkadaşımız var. Şu ana kadar bize intikal eden bilgilere göre ciddi bir yaralımız yok. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

